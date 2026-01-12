Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tampil di Abu Dhabi Sustainability Week, Edy Soerparno Akan Sampaikan Hal Ini

Senin, 12 Januari 2026 – 14:23 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno didaulat menjadi pembicara dalam agenda global tahunan Abu Dhabi Sustainability Week. Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno didaulat menjadi pembicara dalam agenda global tahunan Abu Dhabi Sustainability Week.

Dalam agenda tersebut, Eddy akan bicara tentang potensi geothermal Indonesia.

Agenda Abu Dhabi Sustainability Week merupakan forum tahunan pemerintah Uni Emirat Arab yang mempertemukan berbagai pengambil kebijakan bidang iklim dan lingkungan hidup dari seluruh dunia, dan dibuka langsung oleh Presiden UAE Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, Indonesia memiliki 40 persen potensi panas bumi dunia atau nomor 2 terbesar di dunia.

Namun, potensinya saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal.

"Pemerintah mentargetkan penambahan hingga 5,2 GigaWatt kapasitas geothermal hingga 2034 sebagaimana tercantum dalam RUPTL terbaru," ungkapnya.

Oleh karena itu, Eddy menjelaskan Abu Dhabi Sustainabilty Week menjadi forum strategis untuk memperluas kerja sama Indonesia sekaligus mendapatkan investor khususnya di bidang pengembangan energi terbarukan.

"Pengembangan energi terbarukan di Indonesia harus menarik secara keekonomian bagi investor dan menciptakan dampak yang luas seperti membuka green jobs, memperkuat industri dalam negeri hingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," lanjutnya.

