Tampil di IIMS 2026, DFSK Sebut Gelora E Kantongi TKDN 44 Persen

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:58 WIB
Tampil di IIMS 2026, DFSK Sebut Gelora E Kantongi TKDN 44 Persen
DFSK mengumumkan Gelora E sudah mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44%. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Sokonindo Automobile selaku pemegang merek DFSK di Indonesia mengumumkan Gelora E sudah mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44%.

Pencapaian tersebut tentu mencerminkan peran aktif DFSK dalam membangun dan membentuk ekosistem kendaraan listrik nasional tanpa menunggu pasar matang.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer PT Sokonindo Automobile, Franz Wang di sela acara perkenalan Logo dan Slogan baru di Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

"Kami mencatatkan pencapaian signifikan melalui Gelora E, pelopor kendaraan listrik niaga ringan di Indonesia. Gelora E diproduksi dengan TKDN 44 persen," ungkap Franz.

Dia menambahkan DFSK terus mencatatkan berbagai milestone penting sebagai penyedia solusi mobilitas.

Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pusat ekspor ke berbagai negara.

"Sehingga menjadikan produk DFSK sebagai produk lokal dengan standar kualitas global," katanya.

Sejak awal memasuki pasar Indonesia, pabrikan mobil asal Tiongkok itu telah melakukan investasi langsung yang dirancang secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

DFSK mengumumkan Gelora E sudah mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44%.

