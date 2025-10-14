Tampil di OSN 2025, Siswa-Siswi SMA Kesatuan Bangsa Ukir Prestasi Gemilang

jpnn.com - Siswa-siswi SMA Kesatuan Bangsa kembali meraih prestasi membanggakan dalam dunia pendidikan nasional.

Tahun ini, sebanyak delapan siswa terbaik SMA Kesatuan Bangsa berhasil melangkah ke ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 di Malang, Jawa Timur.

Hasilnya, mereka berhasil pulang dengan membawa berbagai prestasi gemilang di beberapa bidang studi yang dikompetisikan.

"Alhamdulillah, ini tentunya sangat membanggakan dan semoga nantinya dapat dijadikan motivasi bagi siswa lainnya," kata Kepala SMP Kesatuan Bangsa Bayu Ariadi, yang juga Pendamping Tim Bina Talenta SMP-SMA Kesatuan Bangsa, Selasa (14/10).

Siswa-siswi tersebut antara lain, Billy Adnan Khalifah yang meraih medali emas di bidang kebumian, dan Bening Saoma Palupi medali perak bidang kebumian. Kemudian, Alvario Wirananda Permana meraih perak di biologi.

Disusul, Aloysius Gonzaga Duta Setyawan dan Leonardus Lintang Panji Utama masing-masing menyumbang medali perunggu bidang Kimia dan Matematika. Sedangkan, Rangga Anargya Ananta dan Lie Nichollas Darrian melangkah hingga masuk finalis nasional.

"Prestasi ini bukanlah hasil instan tetapi dari proses belajar yang tekun, kerja keras, disiplin dan latihan, juga motivasi yang diberikan dari berbagai pihak," ujar Bayu.

Dia menambahkan, sebelum berkompetisi, para peserta mendapatkan suntikan semangat dari Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X serta Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih. Mereka menegaskan pentingnya semangat juang, integritas, dan dedikasi dalam mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.