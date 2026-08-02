Tampil di Parti Libur 2026, DeadSquad Kirim Doa untuk Trisno PAS Band

Minggu, 02 Agustus 2026 – 02:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band death-metal, DeadSquad turut berduka atas kepergian pemain bas PAS Band, Trisno.

Belasungkawa disampaikan ketika DeadSquad tampil dalam festival musik Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Batu, Jawa Timur pada Sabtu (1/8).

Gitaris DeadSquad, Stevi Item mengajak hadirin Parti Libur 2026 untuk mengirim doa untuk almarhum Trisno PAS Band.

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"Boleh minta waktunya sebentar, untuk berdoa untuk Trisno PAS Band," kata Stevi Item di panggung Parti Libur 2026 pada Sabtu (1/8) malam.

Stevi Item berharap sumbangsih Trisno PAS Band selama ini bisa berguna bagi siapa pun.

"Semoga apa yang telah diperbuat oleh Trisno, bermanfaat buat kita semua," tambahnya.

Diketahui, Trisno PAS Band meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (1/8).

Dia mengembuskan napas terakhir dalam usia 55 tahun. Adapun Trisno PAS Band berpulang setelah berjuang sembuh dari penyakit yang diderita.