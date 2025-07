Tampil di Prambanan Jazz 2025 Pekan Ini, eaJ Persembahkan EP 1

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Amerika Serikat berdarah Korea Selatan, eaJ, merilis EP terbaru yang bertajuk ‘1’.

Dirilis lewat Positions Music, mini album tersebut merupakan sebuah proyek musik yang serba berani dan sinematik, sarat akan semesta musik yang berubah-ubah dan penuh dengan urgensi emosional, namun tetap dikendalikan secara penuh oleh eaJ sendiri.

EP ‘1’ diluncurkan seminggu sebelum eaJ dijadwalkan tampil di Prambanan Jazz Festival 2025 pada 4 dan 5 Juli 2025.

Dalam rangka merayakan perilisan EP ‘1’, eaJ berkolaborasi dengan The Goods Dept untuk menghadirkan official merchandise di Indonesia dalam acara merch pop-up bertajuk ‘9 LIVES with eaJ’ yang akan digelar pada Senin, 7 Juli 2025 di The Goods Dept Pondok Indah Mall 2.

Merchandise dapat dibeli via pre-order dari Senin, 30 Juni hingga Jumat, 4 Juli di The Goods Dept PIM 2 selama jam operasional mall yaitu 10:00 hingga 22:00 WIB.

Pengambilan merchandise bakal digelar pada hari acara pop-up yaitu 7 Juli 2025 di The Goods Dept PIM 2.

Setelah single Ruin My Life yang intens dan lagu Merry Go Round, EP terbaru menunjukkan eaJ dalam versi yang lebih berani, lantang, dan penuh kendali.

Single utama dalam momentum perilisan EP ‘1’ adalah, RED, sebuah lagu anthem yang menggelegar dan mendobrak batasan genre.