Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tampil di Synchronize Fest 2025, D'MASIV Pamer Lagu Baru

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 11:11 WIB
Tampil di Synchronize Fest 2025, D'MASIV Pamer Lagu Baru - JPNN.COM
D'MASIV tampil dalam Synchronize Fest 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik D'MASIV menjadi salah satu penampil di hari pertama Synchronize Fest 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (3/10).

Lagu Side by Side menjadi pembuka penampilan D'MASIV di panggung District Stage.

Vokalis D'MASIV, Rian Eky Pradipta, menyapa para penonton setelah menyanyikan lagu pertama.

Baca Juga:

"Selamat malam, kami D'MASIV band dari Ciledug," kata Rian D'MASIV di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5) malam.

Selanjutnya, D'MASIV membawakan lagu Natural yang membuat para penonton kompak ikut bernyanyi bareng.

Ketika hendak melanjutkan aksi panggungnya, Rian D'MASIV kembali berinteraksi dengan para penonton.

Baca Juga:

"Synchronize Fest masih semangat? Kalau masih semangat, semua tangannya di atas lagi," jelasnya.

Lagu D'MASIV, 'Semakin', membuat suasana Synchronize Fest 2025 makin seru. Para penonton tidak hanya ikut bernyanyi, tetapi juga bergoyang mengikuti irama musik.

Grup musik D'MASIV menjadi salah satu penampil di hari pertama Synchronize Fest 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (3/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Synchronize Fest 2025  D'masiv  Rian D'masiv 
BERITA SYNCHRONIZE FEST 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp