JPNN.com - Entertainment - Event

Tampil di World Expo Osaka 2025, Angklung Udjo Perkenalkan Budaya Indonesia

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 10:14 WIB
Kelompok musik Udjo memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara saat tampil di World Expo Osaka 2025. Foto: Dokumentasi Pertamina

jpnn.com, OSAKA - Kampung Cultural Sociopreneurship for Vulnerable (CSV) Udjo Ecoland dari Kampung Cijaringao, Cimenyan, Kabupaten Bandung, berhasil tampil dengan menarik pada World Expo Osaka 2025 di Pulau Yumeshima, Osaka, Jepang.

Mereka unjuk gigi memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional.

CSV Udjo Ecoland merupakan mitra binaan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB).

"Alhamdulillah mereka mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia pada kancah internasional," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga JBB Susanto August Satria, Sabtu (30/8).

World Expo Osaka 2025 merupakan ajang internasional terbesar ketiga setelah olimpiade dan piala dunia dengan puncak acara pada Agustus.

Agenda yang didedikasikan adalah untuk menemukan solusi atas pembangunan berkelanjutan yang dibalut dengan tema Designing Future Society for Our Lives.

"Mereka menampilkan pertunjukan angklung dengan mengangkat lagu-lagu daerah di Indonesia, lagu nasional, lagu lokal Jepang hingga lagu-lagu Internasional," ungkapnya.

Hal ini juga selaras dengan Environmental Social Governance atau ESG, khususnya aspek lingkungan dan sosial yang selalu dikedepankan Pertamina dalam menjalankan proses bisnisnya.

Tampil di World Expo Osaka 2025, kelompok musik Udjo memperkenalkan budaya Indonesia di mancanegara

