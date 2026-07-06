Tampil Kompetitif di Jerez, Ramadhipa Bawa Poin Sebelum ke Prancis

jpnn.com, JAKARTA - M. Kiandra Ramadhipa kembali menunjukkan daya saingnya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026.

Meski belum berhasil naik podium, pembalap muda binaan PT Astra Honda Motor itu tampil kompetitif sepanjang dua balapan di Circuito de Jerez–Ángel Nieto, Spanyol, Minggu (5/7).

Membela Honda Asia Dream Racing Junior Team, rider asal Sleman, Yogyakarta, tersebut membawa pulang sembilan poin dari putaran Jerez.

Hasil itu membuatnya tetap bertahan dalam persaingan papan atas klasemen sementara.

Pada race pertama, Ramadhipa sebenarnya memulai akhir pekan dengan meyakinkan setelah mengamankan posisi start kelima.

Namun, start yang kurang sempurna membuatnya sempat turun ke posisi delapan.

Balapan kemudian dihentikan sementara akibat insiden yang memicu red flag dan dilanjutkan dengan format 10 lap.

Dalam persaingan yang berlangsung ketat di bawah suhu lintasan sekitar 44 derajat Celsius, Ramadhipa sempat tercecer dari 10 besar.