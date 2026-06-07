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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tampil Lebih Gagah, Suzuki Fronx Sport Siap Pikat Pencinta SUV, Sebegini Harganya

Minggu, 07 Juni 2026 – 12:38 WIB
Tampil Lebih Gagah, Suzuki Fronx Sport Siap Pikat Pencinta SUV, Sebegini Harganya - JPNN.COM
Suzuki kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan lini SUV kompak barunya, yakni Fronx Sport. Foto: Paultan

jpnn.com, MALAYSIA - Suzuki Cars Malaysia kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan lini SUV kompak barunya, yakni Fronx Sport.

Berbeda dari varian standar, Suzuki Fronx Sport tampil lebih modis dan dinamis karena mendapatkan beberapa komponen aksesori resmi dari pabrik.

Bagian depan tampil lebih sporty berkat black front grilee dan emblem hitam yang senada.

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Selain itu, pengaplikasian front lip extension, side skirt, hingga reat diffuser pada area bumper belakang membuat mobil itu tampil lebih benari.

Dikutip Paultan, Minggu (7/6), bagian atas dan samping juga dipermanis oleh tailgate mounted spoile serta grafis side decal khusus yang mempertegas kesan performa tinggi.

Suzuki melakukan peningkatan ukuran roda dengan membekali varian sport itu pelek berdiameter 17 inci. Roda itu dibalut dengan ban Continentan Ultacontct UC7 berkuran 215/50 R17.

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Di bagian interior, Fronx Sport mendapatkan dashcam 4K bagian depan dan belakang.

Sistem infotainment menggunakan unit layar sentuh sembilan inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, dan pengisian daya telepon nirkabel juga disertakan.

Suzuki kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan lini SUV kompak barunya, yakni Fronx Sport.

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TAGS   Suzuki Fronx Sport  harga Suzuki Fronx  Apple carPlay  Suzuki 

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