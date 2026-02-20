Tampil Perdana di IIMS 2026, iCar V23 Bukukan 300 SPK

jpnn.com, JAKARTA - iCar mencatatkan hasil positif di ajang IIMS 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta selama 10 hari.

Pabrikan mobil di bawah naungan Chery Group itu mengantongi 300 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk SUV elektrik iCar V23.

Dalam siaran persnya pada Kamis (19/2), iCar mengatakan capaian itu merupakan cerminan tingginya minat konsumen terhadap iCAR V23 sebagai pilihan kendaraan listrik premium.

Minat konsumen terhadap kendaraan iCar juga tampak dari banyaknya pengunjung pameran yang menghampiri stan iCar di ajang IIMS 2026.

Sebab, lebih dari 15.000 orang tercatat mengunjungi booth iCar selama pameran berlangsung.

Di ajang IIMS 2026, iCar memamerkan iCAR V23 serta V23 OG dan Pro Edition dengan desain retro dan cyberspace.

Perusahaan berkolaborasi dengan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) untuk menunjukkan fleksibilitas V23 sebagai kanvas kreativitas dan personalisasi dalam modifikasi.

Mereka juga menyediakan layanan uji berkendara di ajang IIMS 2026. Lebih dari 818 sesi uji berkendara dilakukan menggunakan kendaraan iCar selama pameran.