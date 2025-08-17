Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Tampil Segar dengan Fitur Modern, Suzuki Let's 2026 Dibanderol Rp 29 Juta

Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:52 WIB
Tampil Segar dengan Fitur Modern, Suzuki Let's 2026 Dibanderol Rp 29 Juta - JPNN.COM
Suzuki Let's MY2026. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki baru saja meluncurkan skuter matik Suzuki Let's, tetapi ini bukan wujud reborn di pasar Indonesia.

Versi anyar dari Suzuki Let’s hadir di negara tetangga, Kamboja.

Suzuki Let's MY2026 tampil lebih segar, ukuran ringkas, serta dibekali fitur-fitur yang memudahkan penggunanya.

Baca Juga:

Visualnya, Suzuki Let’s ditawarkan dalam pilihan warna baru seperti Putih, Kuning Putih, Biru Putih, dan Merah Putih.

Memperkuat karakter Let's, Suzuki juga menambahkan grafis di beberapa bagian.

Fitur modern turut diadopsi mulai dari lampu depan, belakang, dan sein berteknologi LED, panel instrumen rapi dan mudah dibaca, hingga Smart Key (kunci pintar).

Baca Juga:

Di bawah jok, tersedia port pengisian daya USB yang memudahkan pengendara mengisi ulang gadget saat bepergian.

Suspensinya mengandalkan teleskopik di depan dan sokbreker tunggal di belakang, dengan pelek alloy 14 inci.

Suzuki baru saja meluncurkan skuter matik Suzuki Let's yang lebih segar dengan fitur-fitur modern

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  motor baru Suzuki 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp