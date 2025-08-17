Tampil Segar dengan Fitur Modern, Suzuki Let's 2026 Dibanderol Rp 29 Juta

Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:52 WIB

jpnn.com - Suzuki baru saja meluncurkan skuter matik Suzuki Let's, tetapi ini bukan wujud reborn di pasar Indonesia.

Versi anyar dari Suzuki Let’s hadir di negara tetangga, Kamboja.

Suzuki Let's MY2026 tampil lebih segar, ukuran ringkas, serta dibekali fitur-fitur yang memudahkan penggunanya.

Visualnya, Suzuki Let’s ditawarkan dalam pilihan warna baru seperti Putih, Kuning Putih, Biru Putih, dan Merah Putih.

Memperkuat karakter Let's, Suzuki juga menambahkan grafis di beberapa bagian.

Fitur modern turut diadopsi mulai dari lampu depan, belakang, dan sein berteknologi LED, panel instrumen rapi dan mudah dibaca, hingga Smart Key (kunci pintar).

Di bawah jok, tersedia port pengisian daya USB yang memudahkan pengendara mengisi ulang gadget saat bepergian.

Suspensinya mengandalkan teleskopik di depan dan sokbreker tunggal di belakang, dengan pelek alloy 14 inci.