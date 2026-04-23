Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Tampilkan Berbagai Inovasi Transisi Energi, PLN IP Hadir di Energi Terbesar Asia Tenggara

Kamis, 23 April 2026 – 18:08 WIB
Tampilkan Berbagai Inovasi Transisi Energi, PLN IP Hadir di Energi Terbesar Asia Tenggara - JPNN.COM
Kolaborasi PLN Indonesia Power dan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) memperkuat industri panel surya nasional guna mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia. Foto dok PLN IP

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) berpartisipasi dalam ajang Solartech Indonesia 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran Jakarta, pada 22–24 April 2026.

Kegiatan ini digelar oleh GEM Indonesia dan menjadi salah satu pameran energi terbarukan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Forum ini menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor energi, khususnya kelistrikan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan keikutsertaan PLN IP dalam forum ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Partisipasi PLN Indonesia Power dalam event ini menjadi bukti nyata komitmen korporasi dalam mendukung ekosistem transisi energi. Melalui anak usaha PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia, dan PLN Indonesia Power Services, kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dalam ajang ini, PLN Indonesia Power menampilkan berbagai inovasi transisi energi melalui anak usahanya, yakni PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia, dan PLN Indonesia Power Services.

PLN IP juga menghadirkan Bareto Coffee, mitra binaan PLN UBP Saguling, sebagai bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.

Partisipasi aktif ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.(chi/jpnn)

PLN Indonesia Power menampilkan berbagai inovasi transisi energi melalui anak usahanya, yakni PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia & PLN Indonesia

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

TAGS   PLN  PLN Indonesia Power  PLN IP  transisi energi 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp