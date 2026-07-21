Tampilkan Ratusan Karya Seni, Pasar Rakyat & Budaya Jateng 2026 Resmi Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Pasar Rakyat dan Budaya (Pasar Raya) Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Kota Surakarta pada Senin, 20 Juli 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan acara ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81.

Menampilkan ratusan karya seni multi disiplin pasar rakyat dan budaya akan digelar pada 20-31 Juli 2026.

Event itu akan diisi oleh pentas seni pertunjukan dengan 61 penyaji seni lintas daerah, 24 group band, 100 karya seni lukis, 15 instalasi, dan tiga patung.

Selain itu juga menampilkan seni rakyat dan tradisional terdiri dari sepuluh kelompok seni lesung, lima kelompok reog, dan lima kelompok barongsai. Serta bazaar UMKM sebanyak 50 stan produk lokal kreatif.

Ada juga wahana permainan rakyat yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang bersama keluarga mereka.

“Harapannya bisa dilihat dan dinikmati masyarakat, sehingga muncul rasa cinta terhadap budaya. Karena kunci dari pelestarian adalah rasa cinta terhadap budaya itu sendiri," ujar Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada acara pembukaan Pasar Raya Jawa Tengah 2026, pada Senin malam, 20 Juli 2026.

Sumarno mengatakan pemda sengaja memilih TBJT sebagai lokasi gelaran tersebut. Sebab, tempat itu dinilai sebagai rumah yang inklusif bagi seluruh seniman dan budayawan Jawa Tengah untuk berlatih dan berekspresi.