JPNN.com - Nasional - Sosial

Tanah Longsor di Cisarua KBB, 30 Rumah Tertimbun

Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:48 WIB
Tanah Longsor di Cisarua KBB, 30 Rumah Tertimbun
Tanah longsor (Ilustrasi). Foto: dok BNPB

jpnn.com, CISARUA - Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat akibat hujan deras yang disertai angin kencang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (23/1) sekitar pukul 18.00 WIB.

Longsor terjadi di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Pranata Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan, hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu utama terjadinya longsor di wilayah tersebut.

"Bencana tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang disertai angin kencang," ujar Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).

Akibat kejadian tersebut, sekitar 30 rumah dilaporkan terdampak. Hingga saat ini, jumlah korban masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan.

"Untuk data korban masih dalam pendataan, petugas masih melakukan asesmen di lokasi kejadian," terangnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Provinsi Jawa Barat langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung Barat serta aparat setempat untuk penanganan awal dan pendataan dampak bencana.

Sebanyak 30 rumah tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

TAGS   Tanah Longsor  Longsor  Hujan  diguyur hujan deras  Hujan Deras 
