JPNN.com - Nasional - Sosial

Tanam 350 Mangrove, Simas Jiwa Perkuat Ketahanan Ekosistem Pesisir

Minggu, 21 Desember 2025 – 03:21 WIB
PT Asuransi Simas Jiwa menanam 350 bibit mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK). Foto dok Simas Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Simas Jiwa menanam 350 bibit mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung Ekonomi Hijau dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Komunitas Mangrove Jakarta dan melibatkan manajemen serta karyawan Simas Jiwa sebagai relawan.

Program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari inisiatif keberlanjutan Simas Jiwa dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir Jakarta yang rentan terhadap abrasi dan degradasi lingkungan.

Mangrove dipilih karena perannya yang strategis dalam menjaga stabilitas garis pantai, melindungi keanekaragaman hayati pesisir, serta berkontribusi sebagai penyerap karbon alami dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

“Simas Jiwa berkomitmen mendukung pelestarian alam sebagai bentuk keberlanjutan usaha ESG serta mendukung peta jalan OJK. Melalui penanaman mangrove ini, kami ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal dari berbagai program lingkungan berkelanjutan yang akan terus kami lakukan kedepannya,” ujar Janty Sumirkan, selaku Direktur Pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa.

Selain penanaman, para peserta memperoleh edukasi mengenai fungsi ekologis mangrove dan teknik penanaman yang tepat.

Penanaman 350 bibit mangrove ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan habitat bagi berbagai biota pesisir sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam memperlambat laju pemanasan global.

Sebagai perusahaan yang mendukung prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Simas Jiwa berkomitmen untuk melanjutkan program lingkungan.

