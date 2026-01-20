Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Tanam Padi Serentak, Kodam XXI/Radin Inten Dorong Produksi Pangan

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:49 WIB
Tanam Padi Serentak, Kodam XXI/Radin Inten Dorong Produksi Pangan - JPNN.COM
Kodam XXI/Radin Inten bersama pemda menggelar tanam padi serentak untuk memperkuat ketahanan pangan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Kodam XXI/Radin Inten bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Gerakan Tanam Padi Serentak sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan produksi padi di daerah sentra pertanian.

Gerakan tanam padi tersebut dilaksanakan di Desa Braja Fajar dan Desa Braja Emas, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Selasa (20/1), dengan melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kartika Bina Tani.

Baca Juga:

Wilayah Way Jepara ditetapkan sebagai lokasi awal pendampingan dengan luasan mencapai 2.396 hektare.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan kehadiran TNI dan pemerintah provinsi menjadi dorongan signifikan bagi petani di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi prioritas strategis mengingat Lampung Timur merupakan salah satu lumbung padi utama di Provinsi Lampung.

Baca Juga:

“Lampung Timur memiliki luas lahan padi 55.952 hektare, terbesar kedua di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ela menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Kodam XXI/Radin Inten bersama pemda menggelar tanam padi serentak untuk memperkuat ketahanan pangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kodam XXI/Radin Inten  Bupati Lampung Timur  petani  pangan  tanam padi serentak  ketahanan pangan  TNI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp