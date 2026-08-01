Tanam Pohon dan Bersihkan Sungai, Demokrat Aceh Lanjutkan Jejak SBY-Ani

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus DPD Demokrat Aceh di bantaran Sungai Alue Naga, Banda Aceh, Jumat (31/7) kemarin, menggelar aksi penanaman pohon dan pembersihan sebagai bagian rangkauan HUT ke-25 partai.

Selain rangkaian HUT, DPD Demorkat Aceh melaksanakan kegiatan itu untuk melanjutkan tradisi kepedulian terhadap lingkungan seperti diwariskan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) almarhumah Ani Yudhoyono.

“Kami melanjutkan tradisi yang telah dicontohkan Pak SBY dan Bu Ani. Di Banda Aceh masih berdiri pohon trembesi yang ditanam sebagai jejak kepedulian terhadap lingkungan. Hari ini kami meneruskan semangat itu," kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Rian Syaf dalam keterangan persnya, Sabtu (1/8).

Rian juga mengatakan kegiatan penanaman pohon menjadi implementasi Gerakan Langit Biru Indonesia Asri.

Adapun, gerakan hasil inisiatif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

Rian menegaskan penanaman pohon DPD Demokrat Aceh bukan sekadar seremonial, melainkan investasi bagi masa depan.

“Mungkin bukan kita yang menikmati rindangnya, tetapi anak cucu kita," ujarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel di Kantor DPD Partai Demokrat Aceh, dilanjutkan donor darah, pembersihan rumah ibadah, taman kota, bantaran Sungai Alue Naga, penanaman pohon, pembacaan hikayat bertema lingkungan, serta pelepasan benih ikan.