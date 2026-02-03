Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tancap Gas, Changan Meresmikan 3 Diler dan Serahkan Unit kepada Konsumen

Selasa, 03 Februari 2026 – 19:48 WIB
Tancap Gas, Changan Meresmikan 3 Diler dan Serahkan Unit kepada Konsumen - JPNN.COM
Peresmian diler Changan dan handover ceremony Lumin serta Deepal S07. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Changan tancap gas mengawali 2026, dengan meresmikan tiga jaringan diler baru secara serentak di Jakarta dan Tangerang.

Bersamaan itu, Changan juga menggelar handover ceremony untuk delapan konsumen pertama Changan Lumin dan Deepal S07.

Seremoni peresmian dipusatkan di diler Changan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, hasil kemitraan strategis Changan Indonesia bersama PT. Wahana Wirawan (Indomobil Group).

Langkah tersebut menegaskan komitmen Changan membangun fondasi kuat di pasar kendaraan listrik nasional, melalui jaringan layanan yang dekat dengan pusat aktivitas konsumen urban.

“Peresmian tiga diler Changan secara serentak sebagai inisiatif membangun ekosistem kendaraan listrik yang mudah diakses, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen melalui layanan purnajual 3S,” ujar Chief Executive Officer Changan Indonesia Setiawan Surya, Selasa (3/2).

Diler Changan PIK tampil sebagai flagship dengan konsep ruang hangat dan modern.

Mengusung standar 3S (Sales, Service, Spareparts), fasilitas menampilkan enam unit display, area servis terpadu, serta indoor café.

Sementara itu, diler Changan Bintaro hadir sebagai showroom terbesar Changan saat ini.

Changan meresmikan tiga jaringan diler baru secara serentak di Jakarta dan Tangerang. Sekaligus penyerahan unit Lumin dan Deepal S07 kepada konsumen

