Tancap Gas, Rupiah Meroket 82 Poin, USD Jadi Rp 17.986

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore menguat 82 poin atau 0,45 persen.

Mata uang garuda berada di posisi Rp 17.986 per dolar AS (USD) dari sebelumnya Rp 18.068 per USD.

Analis dari Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi rencana langkah pemerintah memitigasi dampak el-nino.

“Rencana pemerintah menjaga inflasi dan langkah yang akan dijalankan untuk mitigasi dampak el-nino diapresiasi positif pelaku pasar,” ungkap Rully di Jakarta, Kamis.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi siap, melalui penguatan stok pangan pokok strategis, guna memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau.

Dalam laporan Bapanas, stok cadangan pangan Pemerintah dalam bentuk beras di Perum Bulog berada di angka 5,2 juta ton per 8 Juli 2026.

Di sisi lain, cadangan pangan pemerintah daerah tingkat provinsi tercatat total 7,34 ribu ton sampai akhir Juni lalu dan di tingkat kabupaten/kota total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah.

Kemudian, cadangan pangan dalam bentuk jagung pakan per 8 Juli masih terdapat sebanyak 188 ribu ton dan disalurkan untuk peternak unggas melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga lebih ekonomis.