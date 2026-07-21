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JPNN.com - Kriminal

Tangan Kanan Pelajar Putus Akibat Disabet Sajam Saat Tawuran

Selasa, 21 Juli 2026 – 22:25 WIB
Tangan Kanan Pelajar Putus Akibat Disabet Sajam Saat Tawuran - JPNN.COM
Ilustrasi tawuran antarpelajar. Foto: dok.JPNN

jpnn.com, KARAWANG - Tawuran antarkelompok remaja di wilayah Klari, Kabupaten Karawang, Jabar, mengakibatkan seorang pelajar kehilangan tangannya.

Polisi mengatakan tawuran terjadi di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Karawang, pada Senin malam (20/7).

Kasi Humas Polres Karawang IPDA Cep Wildan menyampaikan setelah menerima informasi adanya dugaan tawuran, jajaran Polsek Klari bersama Pamapta dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Karawang segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari olah TKP, pendataan saksi, hingga penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku yang terlibat.

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“Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi, korban tiba ke lokasi bersama beberapa rekannya yang diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain," katanya, Selasa.

Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan.

"Korban diketahui seorang pelajar asal Kecamatan Klari," katanya.

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Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke Rumah Sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis.

Tawuran antarkelompok remaja di Karawang mengakibatkan seorang pelajar kehilangan tangannya.

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TAGS   tawuran  Karawang  Pelajar  Tawuran Pelajar 
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