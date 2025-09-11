Tangerang Primadona Properti, LPKR Siap Hadirkan Hunian Berkualitas

jpnn.com, TANGERANG - Tangerang makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi hunian paling diminati di Indonesia. Berdasarkan Flash Report Rumah123, kota ini berhasil menjadi lokasi terpopuler selama tiga bulan berturut-turut: Juni, Juli, hingga Agustus 2025.

Dalam laporan tersebut, Tangerang mencatat kontribusi permintaan yang konsisten tinggi: 15,6% pada Juni. Naik menjadi 16,8% pada Juli, dan tetap kuat di level 15,7% pada Agustus dari total pencarian rumah di seluruh Indonesia.

Melihat tren positif ini, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, terus memperkuat kehadirannya dengan menghadirkan produk hunian dan komersial terbaru di kawasan Park Serpong, Tangerang.

"Meski pasar properti masih diwarnai tantangan makroekonomi dan daya beli masyarakat yang fluktuatif, LPKR tetap mencatatkan pra penjualan Rp2,47 triliun sepanjang paruh pertama 2025. Angka tersebut setara 40% dari target tahunan perusahaan," tutur CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Kinerja ini, lanjutnya, juga tidak lepas dari permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah, termasuk di Park Serpong, yang menyumbang 67% dari total pra penjualan.

Hal ini tentu saja merefleksikan minat yang kuat dari pembeli rumah pertama maupun pengguna akhir.

Di samping itu, pencapaian ini juga didukung oleh peluncuran tahap 4 Park Serpong dan pengenalan produk premium baru, yaitu Belmont Homes dan Bentley Homes.

"Hasil pra penjualan maupun kinerja keuangan untuk semester pertama tahun 2025, didukung oleh serah terima tepat waktu berbagai produk di berbagai wilayah," ungkap John Riady.