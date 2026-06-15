Tanggal Penandatanganan Kesepakatan Damai AS - Iran Sudah Ditetapkan

Senin, 15 Juni 2026 – 09:10 WIB

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (14/6) mengumumkan bahwa kesepakatan damai dengan Iran telah tercapai.

Trump menyatakan dirinya mengizinkan kembali dibukanya Selat Hormuz serta pencabutan blokade angkatan laut AS.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!" tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya.

"Saya dengan ini sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, dan pada saat yang sama mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat," tambahnya.

Trump juga mengisyaratkan dimulainya kembali lalu lintas pelayaran dan pengiriman energi melalui jalur perairan strategis tersebut.

"Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" tulisnya.

Namun, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan maupun mekanisme pelaksanaan langkah-langkah tersebut dalam pernyataannya.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin dini hari mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui perundingan intensif.