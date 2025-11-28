Tanggap Bencana, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Wilayah Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak di wilayah Sumatra.

Seperti diketahui, banjir bandang menerjang beberapa wilayah di Pulau Sumatera seperti di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sejak 24 November 2025. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan bencana banjir tetapi juga menyebabkan longsor dan menimbulkan korban jiwa serta banyak warga mengungsi.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan pihaknya menyalurkan bantuan yang diberikan berupa ribuan paket makanan cepat saji, air mineral, sembako, obat-obatan dan lain-lain. Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja-pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah yang terdampak bencana banjir, secara khusus di Desa Sialang, Desa Silaiya, Desa Bange dan Desa Sipange yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baca Juga: BRI Insurance Kembali Jadi Perusahaan Terpercaya di CGPI Award 2025

Sementara di wilayah Sumatra Barat, bantuan yang diberikan berupa perahu karet beserta pelampung yang disalurkan langsung di Posko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Padang.

BRI Peduli juga menyalurkan bantuan berupa ribuan paket makanan cepat saji bagi warga terdampak khsusunya di wilayah Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang.

Bantuan diserahkan langsung oleh Tim Satuan Tanggap Bencana ‘Tim Elang Relawan BRI’ serta pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat di wilayah yang terdampak bencana banjir Padang.

Baca Juga: CSR BRI Raih Pengakuan Global Lewat Dua Penghargaan Internasional

“BRI prihatin atas kejadian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, dan kami berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para korban sehingga dapat meringankan beban mereka,” ungkap Dhanny.

BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.