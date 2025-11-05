Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Tanggapan Abdul Rahman Farisi Soal Langkah Bahlil Setop Impor Solar 2026

Rabu, 05 November 2025 – 00:10 WIB
Tanggapan Abdul Rahman Farisi Soal Langkah Bahlil Setop Impor Solar 2026 - JPNN.COM
Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar (kiri). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi memberi tanggapan soal langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menghentikan impor solar pada 2026.

Dia menilai langkah Bahlil tersebut sebagai babak baru kemandirian energi nasional.

“Kebijakan tersebut bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga simbol perubahan paradigma ekonomi dari bangsa pembeli menjadi bangsa produsen,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Selasa (4/10).

Baca Juga:

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata ‘kepahlawanan baru’ dalam konteks ekonomi modern.

“Bila di masa kolonial perjuangan pahlawan adalah mempertahankan setiap jengkal tanah dari penjajah, maka kini perjuangan bangsa adalah merebut kembali setiap produk dari pasar impor melalui kemampuan produksi nasional,” tambahnya.

Abdul Rahman menyatakan, kebijakan penghentian impor solar tidak muncul tiba-tiba, melainkan buah dari serangkaian capaian strategis di sektor energi.

Baca Juga:

Dia menyoroti keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang kini beroperasi dengan kapasitas hingga 360 ribu barel per hari, memperkuat pasokan bahan bakar domestik.

Selain itu, percepatan program Biodiesel B50 telah menjadi tonggak penting yang bukan hanya menekan impor solar, tetapi juga membuka peluang ekspor energi berbasis sawit.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Goblkar, Abdul Rahman Farisi memberi tanggapan soal langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menghentikan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Rahman Farisi  Bahlil Lahadalia  Bahlil  Setop Impor Solar 2026 
BERITA ABDUL RAHMAN FARISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp