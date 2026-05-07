JPNN.com - Entertainment - Musik

Tanggapan ADOR Soal Rumor Minji Kembali ke NewJeans

Kamis, 07 Mei 2026 – 15:15 WIB
Minji NewJeans ketika datang ke salah satu kafe tempat penggemar merayakan ulang tahunnya. Foto: ANTARA/HO-X-@newjeans_loop

jpnn.com, JAKARTA - Rumor yang menyebut Minji akan kembali ke NewJeans sedang ramai diperbincangkan.

ADOR selaku agensi yang menaungi grup idola wanita itu akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar angin tersebut.

Menurut siaran Soompi, akun Instagram resmi NewJeans mengunggah beberapa foto kue yang baru-baru ini dipanggang Minji untuk para penggemar yang mengunjungi kafe ulang tahunnya.

Momen tersebut ternyata menjadi penyebab mencuatnya rumor tersebut.

Menanggapi hal itu, ADOR mengatakan saat ini sedang melanjutkan diskusi internal mengenai aktivitas di masa mendatang.

“Kami tidak memiliki detail spesifik untuk diberikan saat ini. Kami akan menghargai jika Anda dapat memahami bahwa diskusi secara umum berjalan ke arah yang positif," kata agensi dilansir Antara, Kamis (7/5).

Pada November 2025 lalu, ADOR mengumumkan kembalinya Haerin dan Hyein.

Tidak hanya itu, pada Desember 2025 Hanni juga kembali. Saat ini, Danielle telah diberitahu tentang pemutusan kontrak eksklusifnya, sementara kembalinya Minji masih dalam pembahasan.

Sumber Antara

