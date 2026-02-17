Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar

Selasa, 17 Februari 2026 – 12:12 WIB
Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar - JPNN.COM
Ashanty dan Anang Hermansyah di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/2). Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Dia mengaku tidak tahu-menahu perihal kabar yang beredar di media sosial tersebut.

"Aku enggak mengerti berita itu," kata Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Baca Juga:

Istri Anang Hermansyah itu heran dengan isu yang diperbincangkan netizen di media sosial.

Ashanty yakin tidak ada masalah antara Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar.

"Menurut aku enggak, itu mungkin karena ada video yang ini begitu ya," beber pelantun Jodohku itu.

Baca Juga:

Menurut Ashanty, dirinya tidak berada dalam acara yang dihadiri Ashanty dan Atta Halilintar maupun Gen Halilintar.

Oleh sebab itu, dia merasa tidak berhak memberi tanggapan soal kabar yang beredar.

Penyanyi Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aurel Hermansyah  Ashanty  gen halilintar  Atta Halilintar 
BERITA AUREL HERMANSYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp