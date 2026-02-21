Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tanggapan Atta Halilintar Soal Kabar Aurel Hermansyah Diabaikan Gen Halilintar

Sabtu, 21 Februari 2026 – 13:13 WIB
Tanggapan Atta Halilintar Soal Kabar Aurel Hermansyah Diabaikan Gen Halilintar
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA -
YouTuber Atta Halilintar memberi tanggapan soal kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

Dia merasa hal tersebut bisa jadi hanya salah paham, terutama ketika momen foto bersama yang membuat netizen menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

"Mungkin di momen itu tiba-tiba lagi di mana gitu ya, misalnya ada yang lagi ke toilet atau ambil makanan, pas lagi enggak terfoto," kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Pria berusia 30 tahun itu memastikan tidak ada masalah antara Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar.

Menurut Atta Halilintar, hubungan istri dan keluarganya sejauh ini baik-baik saja.

"Insyaallah semuanya baik-baik saja," jelas pria berdarah Minangkabau itu.

Atta Halilintar tidak ambil pusing terkait komentar netizen yang menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

Dia memilih untuk mendoakan keluarganya selalu diberi kebaikan oleh sang pencipta.

YouTuber Atta Halilintar memberi tanggapan soal kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

