Tanggapan Baim Wong Setelah Jadi Kreator Paling Populer di TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara, Baim Wong memberi tanggapan setelah dirinya dikabarkan masuk peringkat ketiga dalam daftar kreator paling trending di TikTok Indonesia.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti kabar yang berawal dari salah satu akun yang mengunggah data yang disebut berasal dari TikTok Studio itu.

"Waduh, belum tahu, itu dapat dari mana. Benar apa hoaks?” kata Baim Wong saat dikonfirmasi awak media.

Sutradara film Semua Akan Baik-Baik Saja itu memilih untuk tetap santai dan rendah hati ketika merespons kabar tersebut.

Walau daftar kreator paling trending di TikTok Indonesia itu belum tervalidasi, Baim Wong menyambutnya dengan penuh rasa syukur.

"Syukur-syukur kabar ini benar ya. Tapi kalau ternyata cuma hoaks, ya enggak apa-apa juga. Mungkin yang kasih kabar ini sama dengan mendoakan saya,” jelas bos Tiger Wong Entertainment itu.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Baim Wong tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menurutnya, setiap bentuk apresiasi dan dukungan dari masyarakat merupakan hal yang harus selalu disyukuri.