JPNN.com - Entertainment

Tanggapan Eko Patrio Setelah Dinonaktifkan dari Anggota DPR

Senin, 15 September 2025 – 04:50 WIB
Eko Patrio. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

jpnn.com, JAKARTA - Eko Patrio menanggapi soal status dirinya yang dinonaktifkan dari anggota DPR RI.

Pria 54 tahun itu mengaku tak memikirkan hal tersebut dan menyerahkannya kepada partai politik.

"Ah, apalagi urusan itu, saya serahkan ke partai politik saja, saya sudah enggak urusin lain," ujar Eko di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/9) malam.

Politikus sekaligus selebritas itu sedang fokus dengan keluarganya.

Sedangkan urusan tersebut, dia menyerahkannya kepada pimpinan partai politik.

"Buat saya yang penting sekarang saya dekat sama keluarga saja. Saya serahkan semua sebagai anggota dewan atau apa, saya serahkan ke Ketum saya pak Zulkifli Hasan," ucap Eko.

Saat ini yang menjadi fokusnya adalah memperbaiki psikologis istri dan anaknya seusai rumahnya dijarah massa.

"Saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya, saya pikir lebih penting, semuanya fokus ke keluarga saja," kata Eko.

TAGS   Eko Patrio  DPR  Rumah Eko Patrio dijarah  PAN 
