JPNN.com - Politik

Tanggapan Gibran soal Pernyataan Jusuf Kalla

Rabu, 22 April 2026 – 14:45 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Jusuf Kalla (JK) beberapa hari lalu terkait perannya menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 RI.

Gibran memandang Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI itu adalah idolanya.

Putra sulung Jokowi itu mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik.

‎"Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik," kata Gibran saat memberikan keterangan seusai meninjau RSUD Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu.

‎Gibran juga menilai JK sebagai sosok senior dan mentornya, serta teladan untuk semua. Karena peran JK itu, Gibran mengaku berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

‎"Jadi, beliau (JK) itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK," ujarnya.

‎Gibran bahkan menganggap JK yang mendampingi sang ayah, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Presiden Ke-12 RI tersebut adalah idolanya.

‎"Pak JK itu idola saya," katanya menambahkan.

