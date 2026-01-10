Tanggapan Inara Rusli Setelah Dihujat Sebagai Pelakor

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli memberi tanggapan setelah dihujat sebagai perebut laki orang (pelakor) oleh netizen di media sosial.

Adapun dirinya dituding pelakor lantaran menjalin hubungan dengan Insanul Fahmi yang sudah memiliki istri, Wardatina Mawa.

Inara Rusli keberatan disebut pelakor dengan alasan tidak mengetahui Insanul Fahmi telah punya istri.

"Kalau saya mengetahui sedari awal Saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelakor. Namun, kan, sedari awal saya tidak tahu. Tidak mengetahui," ungkap Inara Rusli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mantan istri Virgoun itu berdalih dirinya tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi telah menikah.

Inara Rusli juga tidak menanyakan status pria yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut.

"Ya, bukan berarti Saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan begitu. Ya, memang bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan Saudara Insan juga tidak menjelaskan," ujar perempuan berusia 32 tahun itu.

"Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan. Karena memang sebenarnya saya tidak merasa apa ya, menjadi pelaku begitu ya," lanjutnya.