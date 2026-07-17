Tanggapan Ojol Setelah Komisi 8 Persen Berlaku

jpnn.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) memberikan tanggapan setelah komisi aplikasi 8 persen mulai berlaku.

Mitra Grab mengatakan konsistensi dinilai tetap berperan dalam menjaga penghasilan.

Keterangan tersebut menunjukkan perlunya membandingkan pendapatan pada periode dan pola kerja yang setara.

Libur sekolah, jam sibuk, serta lokasi menunggu dapat menghasilkan pengalaman berbeda antarpengemudi.

Surono, mitra Grab asal Jakarta, menekankan komitmen kerja dan pemilihan pola kerja yang nyaman.

Ia mengatakan pengalamannya setelah skema baru berjalan masih dipengaruhi cara mengatur aktivitas di lapangan.

"Kalau kami komitmen, penghasilan akan stabil bahkan meningkat. Cari apa yang menurut kami nyaman, itulah yang kami jalankan."

Sementara itu, Supriyatin yang beroperasi di Tangerang menilai pengemudi masih beradaptasi dengan skema yang berjalan.