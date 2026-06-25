Tanggapan Orang Tua Soal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi

Kamis, 25 Juni 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ayu Ting Ting dengan pacar barunya, Kevin Gusnadi ternyata sudah mendapat dukungan dari orang tua.

Umi Kalsum dan Ayah Ojak sebagai orang tua mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan kekasih Ayu Ting Ting tersebut.

"Baik orangnya, ibadahnya juga bagus," kata Umi Kalsum saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Menurutnya, Ayu Ting Ting berhak memilih siapa calon pendampingnya.

Oleh sebab itu, Umi Kalsum memastikan bakal memberi dukungan untuk pelantun Sambalado tersebut.

"Kalau memang terbaik buat Ayu, ibu support, restui," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ayah Ojak. Dia mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi.

Menurutnya, Kevin Gusnadi sempat meminta izin untuk menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.