Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tanggapan Ronaldo soal Kans Bertemu Messi di Piala Dunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 – 15:15 WIB
Tanggapan Ronaldo soal Kans Bertemu Messi di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Troy Taormina.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Cristiano Ronaldo buka suara mengenai kemungkinan bentrok dengan Lionel Messi di Piala Dunia 2026.

Meski menilai pertanyaan tersebut belum relevan untuk dibahas saat ini, megabintang Portugal itu mengakui duel melawan rival abadinya itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa.

"Bertemu Messi di Piala Dunia? Pertanyaan itu tidak masuk akal untuk sekarang. Tapi kalau terjadi, tentu akan sangat hebat,” kata Ronaldo dikutip dari pernyataan Fabrizio Romando.

Baca Juga:

Pernyataan itu langsung memanaskan spekulasi publik yang berharap dua ikon sepak bola dunia tersebut bisa kembali saling berhadapan di panggung terbesar sepak bola sebelum keduanya menutup karier internasional.

Namun, Ronaldo menegaskan fokusnya saat ini bukan Messi, melainkan perjalanan Portugal di turnamen.

Menurutnya, kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan jauh lebih penting karena membuka jalan Selecao menuju fase berikutnya.

Baca Juga:

Pada laga tersebut, Ronaldo tampil menggila dengan mencetak dua gol.

Penyerang berusia 41 tahun itu sekaligus mencatat sejarah sebagai pemain tertua yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara soal kans bertemu Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Ia mengakui pertemuan itu bakal luar biasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cristiano Ronaldo  Ronaldo  Messi  Lionel Messi  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
BERITA CRISTIANO RONALDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp