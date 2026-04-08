Tanggapan Seskab Teddy soal Saiful Mujani Menyerukan Jatuhkan Prabowo

Rabu, 08 April 2026 – 10:01 WIB

jpnn.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menyerukan konsolidasi untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan politik Saiful Mujani tersebut memicu beragam respons di ruang publik.

Sejumlah pihak menilai ungkapan itu menimbulkan kontroversi dan berpotensi dinilai inkonstitusional apabila dimaknai sebagai upaya di luar mekanisme demokrasi yang sah.

Merespons hal itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tetap fokus bekerja untuk rakyat.

Pemerintah juga tidak ingin larut dalam polemik dan tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan program-program strategis nasional.

“Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” ujar Seskab Teddy menjawab pertanyaan media soal video pernyataan Saiful Mujani yang viral di media sosial.

Seskab Teddy juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tetap fokus pada agenda-agenda besar yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

“Apalagi Bapak Presiden, ngurusin hal besar. Lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” lanjutnya.