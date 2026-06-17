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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tanggapi Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Mintarsih: Bentuk Kepedulian, Penyelenggaran Negara Harus Segera Menyikapi

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:56 WIB
Tanggapi Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Mintarsih: Bentuk Kepedulian, Penyelenggaran Negara Harus Segera Menyikapi - JPNN.COM
Psikiater dari Fakultas Kedokteran UI dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya masih terus terjadi, bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun demonstrasi mahasiswa dalam beberapa hari ke depan akan segera menyusul.

Berbagai adanya tuntutan atau desakan massa mahasiswa perlunya menegaskan penegakan hukum yang dilakukan dengan benar, tidak tebang pilih dan terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berangkat dari gelombang aksi massa mahasiswa tersebut, Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ mengatakan tuntutan mahasiswa saat demonstrasi adalah suatu bentuk kepedulian yang besar dan harus segera disikapi oleh para penyelenggara negara.

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"Negara yang harus mewujudkan keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan bukan malah membiarkan kasus korupsi terus terjadi," kata Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Saat ditanyakan soal ketidakadilan yang masih dialami oleh Psikiater Mintarsih yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha tersebut, yakni terkait gugatan Rp 140 miliar, Mintarsih menjelaskan gugatan dari rangkaian tuduhan sesat dan denda gaji itu masih harus dihadapinya.

"Soal gaji dan tunjangan puluhan tahun (ketika menjadi Direksi Blue Bird) sepertiga yang baru dibayarkan. Dalam hal ini Purnomo bukan membayar gaji yang belum dibayarkan sebesar 2/3 dari 50 tahun bekerja," ungkap Mintarsih.

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Direktur Blue Bird yaitu Purnomo menggugat Mintarsih sebagai sesama direktur, walaupun para pemegang saham tidak menyetujui gugatan tersebut, namun gugatan tanpa disetujui para pemegang saham Blue Bird selain Purnomo yang tidak legal ini tetap disahkan.

Ketidakadilan yang berjalan secara sangat nyata, kata Mintarsih, dan tanpa adanya keadilan. Negara seolah tidak hadir.

Psikiater dari Fakultas Kedokteran UI dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ mengatakan tuntutan mahasiswa saat demonstrasi adalah suatu bentuk kepedulian.

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TAGS   Demonstrasi  Mahasiswa  BEM UI  penyelengara negara  Psikiater Mintarsih 
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