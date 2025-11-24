Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tanggapi Hasil Survei CISA, Sekjen JARI 98: Polri Garda Supremasi Sipil

Senin, 24 November 2025 – 22:39 WIB
Tanggapi Hasil Survei CISA, Sekjen JARI 98: Polri Garda Supremasi Sipil - JPNN.COM
Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98) Peri Supriadi (tengah) saat menjadi pembahas pada acara peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, Senin, 24 November 2025. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98) Peri Supriadi menegaskan institusi Polri merupakan garda supremasi sipil.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembahas pada acara peluncuran hasil survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, Senin, 24 November 2025.

Survei CISA memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil.

Baca Juga:

Dia menjelaskan yang membedakan rezim otoriterianisme dengan rezim demokratis adalah bagaimana kekuatan negara bersenjata, tidak hanya militer, tetapi juga Polri harus tunduk pada otoritas sipil.

Peri menjelaskan institusi kepolisian mempunyai tiga fungsi sekaligus yaitu penegakan hukum, kamtibmas, serta perlindungan dan pengayoman termasuk dalam hal ini penanganan terorisme.

“Pertama, saya mengapresiasi survei CISA ini yang berupaya memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil," ujarnya.

Baca Juga:

Kedua, kata dia, survei ini mengonfirmasi bahwa harapan publik terhadap Polri untuk menjaga ruang demokrasi sipil teramat besar.

"Tantangan terbesarnya adalah merawat harapan itu agar Polri dapat lebih maksimal lagi dalam menjalani tupoksinya atau saya menyebutnya, garda supremasi sipil. Berikutnya, tidak terseret dalam ruang politik praktis,” ujarnya.

Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98) Peri Supriadi menegaskan institusi Polri merupakan garda supremasi sipil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Supremasi sipil  Hasil Survei  Survei  Aktivis Reformasi 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp