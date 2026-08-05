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JPNN.com - Nasional - Hukum

Tanggapi Isu Pergantian Kapolri, Jenderal Sigit: Itu Prerogatif Presiden RI

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:06 WIB
Tanggapi Isu Pergantian Kapolri, Jenderal Sigit: Itu Prerogatif Presiden RI - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki hak untuk menunjuk perwira tinggi di Korps Bhayangkara untuk menjadi pemimpin kepolisian.

Hal demikian dikatakan Jenderal Sigit saat ditanya awak media soal kabar Istana telah mengirim Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri. 

"Itu, kan, prerogatif Presiden," kata dia ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).

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Eks Kabareskrim itu mengatakan siap menjalankan setiap perintah Presiden RI demi kemajuan bangsa.

"Jadi, ya, buat kami prajurit, kan, apa pun dilaksanakan. Kami menunggu saja," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu merasa kinerjanya sebagai pemimpin kepolisian tak bakal terganggu meski belakangan kencang isu pengiriman Surpres pergantian Kapolri.

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"Oh, enggak. Sangat tidak," ujar Sigit.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang beredar tentang parlemen menerima Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo merasa kinerjanya sebagai pemimpin kepolisian tak terganggu meski belakangan kencang isu pergantian Kapolri.

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TAGS   Kapolri  Jenderal Listyo Sigit  Pergantian kapolri  Presiden Prabowo 
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