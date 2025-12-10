Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tanggapi Isu Terkait Zulhas, DPP IMM Ajak Publik Fokus pada Penanganan Banjir Sumatra

Rabu, 10 Desember 2025 – 15:33 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Muhammad Zaki Mubarak. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) angkat suara menanggapi isu miring yang menyeret Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Berbagai tudingan itu sempat viral di media sosial di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak menjelaskan serangan terhadap Zulhas bermula dari potongan film dokumenter Years of Living Dangerously, yang menampilkan interaksi antara Harrison Ford dan Zulkifli Hasan saat ia menjabat Menteri Kehutanan Periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Tentu dari sebuah video pendek ini perlu diluruskan informasinya,” ujar Zaki, Rabu (10/12/2025).

Potongan video itu, menurut Zaki, disebarkan tanpa konteks dan dipelintir sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Zulhas bertanggung jawab atas bencana di Sumatra akibat kebijakan konsesi sawit.

Padahal, kata dia, narasi itu tidak sesuai fakta dan hanya dimaksudkan membangun persepsi negatif.

“Potongan video itu jauh dari konteks aslinya. Tidak fair jika tiba-tiba ditarik untuk menyalahkan Pak Zulhas atas bencana yang terjadi di Sumatra,” tegas Zaki.

Zaki menegaskan Zulhas telah menjelaskan bahwa selama masa jabatannya tidak ada izin hutan, pelepasan kawasan atau izin ruang yang dikeluarkan untuk Aceh, Sumut maupun Sumbar.

Sekjen DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak angkat suara menanggapi isu miring yang menyeret Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

TAGS   DPP IMM  banjir sumatra  publik  Zulhas 
