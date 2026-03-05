Tanggapi Kasus Fadia Arafiq, Fairuz Minta Jangan Seret Rumah Tangganya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Fairuz A Rafiq angkat bicara terkait kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat sang kakak, Fadia Arafiq.

Dia meminta publik tidak menyeret kehidupan pribadinya, termasuk rumah tangganya, ke dalam persoalan hukum tersebut.

Menurutnya, hal itu tidak relevan karena dia dan sang kakak memiliki kehidupan masing-masing, termasuk tempat tinggal yang berbeda.

“Jadi, biarkanlah keluarga saya fokus, jangan sangkut pautkan yang saya saja tuh enggak paham dan enggak ngerti,” kata Fairuz, kepada awak media di Depok, baru-baru ini.

Meski mengaku tidak tahu menahu tentang kasus sang kakak, Fairuz berharap

"Saya tidak tahu menahu tentang hal ini, dan pastinya sebagai adi saya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai," tuturnya.

Ibu tiga anak itu memilih bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang.

“Apa pun itu, saya pasti mendukung. Mau itu salah, ada konsekuensinya silakan dijalani. Kalau tidak benar juga harus bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tegasnya.