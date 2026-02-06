Close Banner Apps JPNN.com
Tanggapi Pengakuan Denada, Ressa Rossano Bilang Begini

Jumat, 06 Februari 2026 – 16:00 WIB
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rizky Rossano menanggapi soal pengakuan Denada secara terbuka di Instagram pribadinya.

Sebagai informasi, Denada telah mengakui bahwa Ressa Rizky Rossano merupakan anak kandungnya.

Terkait pengakuan penyanyi 47 tahun tersebut, Ressa mengungkapkan ada rasa bahagia.

Akan tetapi, dia berharap Denada mau menemuinya agar hubungan keduanya dapat terjalin dengan baik.

"Alhamdulillah. Tapi Ressa juga pengin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik," ujar Ressa Rizky Rossano di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Dia mengakui dirinya masih belum ada komunikasi antara mereka pasca-pengakuan Denada. "Belum, enggak ada (komunikasi dari pihak Denada)," kata Ressa.

Dalam kesempatan yang sama, Ressa juga merasa pengakuan Denada belum menyentuh hatinya. Oleh karena itu, dia berharap bisa bertemu langsung dengan Denada.

"Ya intinya belum saja kena ke hati," ucap Ressa.

