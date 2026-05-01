Tanggapi Pernyataan Amien Rais, Ketum Logis 08 Siap Pasang Badan Membela Seskab Teddy

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengecam keras pernyataan Amien Rais yang menyinggung soal kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pernyataan Amien Rais tersebut disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan menjadi sorotan publik setelah merespons video perayaan ulang tahun Seskab Teddy di Paris pada 14 April 2026 yang sempat viral di media sosial.

Menurut Anshar Ilo, narasi yang disampaikan Amien Rais sangat berbahaya karena mengandung muatan fitnah serta berpotensi menyesatkan opini publik.

Baca Juga: Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo Soroti InsidenTabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

"Pernyataan tersebut sangat berbahaya dan sarat muatan fitnah. Narasi yang dibangun tidak memiliki dasar fakta serta merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara dan memprovokasi kegaduhan publik," ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyerang personal, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa jika tidak diluruskan secara tegas.

“Ini bukan sekadar kritik, tapi sudah masuk pada upaya pembunuhan karakter yang bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anshar menegaskan bahwa Logis 08 akan berdiri di garda terdepan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap setiap upaya yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan.