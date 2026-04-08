Tanggapi Pernyataan Saiful Mujani, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Kritik Harus Konstruktif

jpnn.com - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang mendorong konsolidasi untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anshar Ilo secara tegas mengecam pernyataan tersebut karena tidak lagi berada dalam koridor kritik konstruktif, melainkan sudah mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

"Jadi, kritik harus konstruktif,” tegas Anshar Ilo dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Dia menilai pernyataan tersebut tidak lagi mencerminkan semangat persatuan nasional, bahkan cenderung memperkeruh suasana di tengah Masyarakat.

Menurutnya, kritik dalam demokrasi memang sah, namun harus disampaikan secara objektif, berimbang, dan tidak membangun narasi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sah.

Anshar menegaskan di tengah berbagai tantangan global dan nasional, seluruh elemen bangsa seharusnya berkontribusi menjaga stabilitas politik, bukan memperkeruh suasana.

"Kita membutuhkan narasi yang memperkuat persatuan, bukan yang berpotensi memecah belah. Tokoh publik harus lebih bijak dalam menyampaikan pendapat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anshar mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dan objektif dalam menilai berbagai pernyataan yang berkembang di ruang publik.