JPNN.com - Politik

Tanggapi Seskab Teddy, Direktur LIMA: Inflasi Pengamat Tak Bikin Negara Nyungsep

Senin, 13 April 2026 – 15:48 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut Indonesia sebenarnya tetap baik-baik saja ketika terjadi inflasi pengamat seperti diucapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

Hal demikian dikatakan Ray menyikapi pernyataan Teddy soal fenomena inflasi pengamat yang berbicara tanpa data.

"Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat," kata Ray melalui layanan pesan, Senin (13/4).

Baca Juga:

Namun, kata aktivis prodemokrasi itu, Indonesia otomatis tersungkur ketika pejabat pemerintahan tidak cakap mengurus negara. 

"Ya, jelas, negara akan nyungsep karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan," ujar Ray.

Dia kemudian menyebut praktik pengabaian aturan hingga arogansi terjadi ketika Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan tentara aktif sebagai Seskab.

Baca Juga:

"Misalnya, menempatkan tentara aktif menjadi Sekretaris Kabinet, di peristiwa ini ada masalah kompetensi, pelanggaran aturan, dan arogansi," ungkap Ray.

Dia menuturkan pemerintah seharusnya bisa menjawab kisah pembelian mobil pikap 205 ribu unit dan motor trail oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

BERITA SESKAB TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
