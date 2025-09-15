Tanggul Beton di Cilincing, Legislator: Jangan Sampai Mengganggu Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono memberi tanggapan soal pembangunan tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara yang diduga mengganggu aktivitas nelayan.

Menurutnya, kepentingan rakyat, terutama nelayan, harus menjadi perhatian utama dari rencana pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing tersebut.

“Kepentingan nelayan yang utama, pembangunan harus berdampak langsung kepada mereka," kata Riyono kepada awak media, Senin (15/9).

Riyono mengingatkan keberadaan pagar beton di Cilincing jangan sampai mengganggu proses nelayan dalam melaut.

"Keberadaan pagar laut beton di Cilincing jangan sampai mengganggu nelayan, negara harus mendahulukan rakyat sebelum yang lain," ujar legislator fraksi PKS itu.

Selain itu, Riyono mengingatkan setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan keinginan swasta.

Dia merasa kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan usaha ataupun swasta, sehingga semua harus disinergikan.

Riyono sendiri mengungkapkan, persoalan pembangunan pagar beton di Cilincing berbeda dengan pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi beberapa waktu lalu.