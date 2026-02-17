Tanggul Jebol, Jalur Purwodadi–Semarang Terputus, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

jpnn.com, GROBOGAN - Polres Grobogan, Jawa Tengah, memberlakukan rekayasa arus lalu lintas menyusul terputusnya jalur utama penghubung Purwodadi–Semarang pada Selasa (17/2).

Akses jalan tersebut lumpuh total akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang memicu banjir bandang dan merusak infrastruktur jalan.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Grobogan Iptu Eko Ari Kisworo di Grobogan, Selasa, mengatakan jalan di wilayah Desa Tinanding, Kabupaten Grobogan tidak dapat dilalui kendaraan karena terendam dan mengalami kerusakan cukup parah.

"Genangan air dan arus deras membuat badan jalan tergerus hingga putus. Sebagai langkah penanganan, petugas menerapkan pengalihan arus untuk kendaraan dari arah Purwodadi menuju Semarang maupun sebaliknya," ujarnya.

Ari mengatakan untuk arus Purwodadi–Semarang, kendaraan sumbu tiga ke atas dialihkan melalui Demak menuju Semarang. Sementara kendaraan kecil diarahkan melalui jalur Penawangan–Godong–Karangrayung–Jeketro–Kemiri.

Sedangkan arus Semarang–Purwodadi, kendaraan sumbu tiga ke atas diwajibkan putar balik melalui jalur Pantura Demak. Adapun kendaraan kecil dapat melintas melalui rute Kemiri–Jeketro–Karangrayung–Godong–Penawangan.

Baca Juga: Ratusan Rumah di Demak Terendam Banjir Setelah Tanggul Sungai Cabean Jebol

"Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan hingga kondisi tanggul dan jalan yang terdampak banjir dinyatakan aman dan dapat dilalui kembali. Petugas juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan dan memberikan informasi kepada pengguna jalan," imbuhnya.

Selain berdampak pada akses transportasi, kata dia, banjir juga merendam permukiman warga di sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul jebol.