Tanggul Laut Raksasa Mampu Bertahan 200 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan dibangun diharapkan bertahan 100-200 tahun dalam rangka melindungi Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Menurut dia, struktur bangunan Tanggul Laut Raksasa ini haruslah kokoh. Hal ini juga berkaca dari Belanda yang bisa membuat bendungan yang sangat kokoh.

"Ini harus bertahan 100-200 tahun karena kami lihat sendiri kondisi di Belanda di bawah garis laut tapi mereka bisa hidup tenang sampai hari ini," ujar Didit dikutip Selasa (10/2).

Rencana pembangunan Giant Sea Wall oleh pemerintah dalam rangka melindungi wilayah Pantura Jawa.

Dua mengatakan, kebijakan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto adalah melindungi Pantura Jawa bukan hanya beton di tengah laut atau tanggul di tengah laut. Tetapi melindungi peradaban yang sudah ada di Pulau Jawa mulai abad pertama hingga hari ini.

"Dengan kondisi seperti ini maka program ini bisa dipastikan dapat dijalankan," kata Didit.

Dia juga menambahkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan Giant Sea Wall maka BOPPJ tidak bisa bekerja sendirian, dibutuhkan kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

"Tentunya kami juga harus kolaborasikan dan mensinergikan dengan tata ruang wilayah baik itu yang darat maupun yang laut di setiap kabupaten," katanya.