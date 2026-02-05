Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Tanggul Sungai Nglangak Kudus Jebol, Banjir Menggenangi 5 RT-2 RW

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:37 WIB
Tanggul Sungai Nglangak Kudus Jebol, Banjir Menggenangi 5 RT-2 RW - JPNN.COM
Tim gabungan yang melakukan penanganan tanggul jebol di aliran Sungai Nglangak di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Kamis (5/2/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jpnn.com, KUDUS - Tanggul Sungai Nglangak di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, jebol, Kamis.

Tanggul jebol sepanjang 10 sentimeter itu terjadi pukul 04.00 WIB setelah semalam diguyur hujan deras.

Camat Jekulo Adji Setiawan mengatakan usia tanggul sudah cukup tua sehingga ketika debit air tinggi tak mampu menahan.

Baca Juga:

Tanggul itu jebol mengakibatkan genangan banjir di lima rukun tetangga (RT) tersebar di dua rukun warga (RW).

"Ketinggian genangan banjir bervariasi antara 10-15 sentimeter, sedangkan rumah terdampak mencapai 250 unit," katanya.

Kapolsek Jekulo AKP Danail Arifin mengatakan setelah mendapatkan informasi tanggul jebol, jajarannya diterjunkan ke lokasi untuk membantu perbaikan tanggul sementara waktu dengan karung plastik yang diisi material galian.

Baca Juga:

"Debit air sungai untuk sementara mulai menurun. Namun, penanganan tanggul secara darurat perlu segera dilakukan agar air tidak masuk pemukiman warga," katanya.

Sejumlah warga desa yang rumahnya tergenang harus membersihkan rumahnya dari lumpur setelah genangan di dalam rumah mulai surut.

Tanggul Sungai Nglangak di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, jebol, Kamis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kudus  banjir  Tanggul sungai jebol  Hujan 
BERITA KUDUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp