Tangis Haru Eva Celia Dilamar Sang Kekasih, Disaksikan Sophia Latjuba & Indra Lesmana

Rabu, 22 September 2021 – 13:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Model Eva Celia Lesmana baru saja dilamar oleh kekasihnya Demas Narawangsa.

Momen bahagia ini dilakukan Demas bertepatan dengan perayaan ulang tahun Eva Celia pada 21 September 2021, yang ke-29 tahun.

Dari video yang diunggah oleh Sophia Latjuba, Eva terlihat menangis begitu sang kekasih melamar dirinya.

Setelah memberikan jawaban kepada sang kekasih, Eva langsung memeluk Demas.

Sang ayah, Indra Lesmana juga terlihat menyaksikan momen putrinya dilamar.

Indra juga turut merekam momen bahagia tersebut dan mengunggahnya di akun Instagram miliknya.

"She said, yes," tulis Sophia dalam keterangan video yang dia unggah.

Momen bahagia di Bali, yang dihadiri oleh keluarga itu langsung banjir ucapan selamat dari rekan sesama artis, maupun penggemarnya.(chi/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: