Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tangis Haru Keluarga Sambut Kebebasan Jurnalis Foto Thoudy Badai dari Tahanan Militer Israel

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:50 WIB
Tangis Haru Keluarga Sambut Kebebasan Jurnalis Foto Thoudy Badai dari Tahanan Militer Israel - JPNN.COM
Ibu Thoudy, Hany Hanifa Humanisa, saat diwawancarai oleh media di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (22/5/2026). ANTARA/Ilham Nugraha.

jpnn.com, BANDUNG -  

Suasana haru menyelimuti keluarga jurnalis foto Thoudy Badai Rifanbillah setelah menerima kepastian bahwa sang anak berada dalam kondisi selamat seusai sempat ditahan oleh otoritas militer Israel.

Kabar baik tersebut dikonfirmasi langsung oleh ibu kandung Thoudy, Hany Hanifa Humanisa, di Bandung pada Jumat (22/5/2026), setelah berhasil melakukan panggilan video (video call) langsung dengan putranya yang tengah meliput misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Baca Juga:

Ibu Thoudy, Hany Hanifa Humanisa, mengatakan kepastian itu didapat setelah keluarga melakukan telepon video langsung pada Kamis (21/5) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

“Video call langsung dan kabar dari Thoudy itu Kamis malam sekitar jam 21.30 WIB. Itu benar-benar tidak menyangka. Kita bisa yakin selamat karena langsung ngobrol, dengar suaranya, dan lihat wajahnya melalui layar,” ujarnya di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan Thoudy saat ini berada di Turki dan menggunakan perangkat milik staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Baca Juga:

Hany menuturkan momen komunikasi berlangsung singkat karena perangkat digunakan bergantian oleh para relawan yang juga menghubungi keluarga masing-masing.

“Tidak banyak cerita, cuma say hello, menanyakan kabar. Katanya juga sedang antre, jadi HP itu dipakai untuk semua relawan yang ingin menghubungi keluarganya. Jadi cuma nanya kabar, ketawa-ketawa, tidak banyak bicara,” ujarnya.

Suasana haru menyelimuti keluarga jurnalis foto Thoudy Badai Rifanbillah setelah menerima kepastian bahwa sang anak berada dalam kondisi selamat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thoudy Badai Rifanbillah  Jurnalis Thoudy  Militer Israel 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp