Tangis Haru Keluarga Sambut Kebebasan Jurnalis Foto Thoudy Badai dari Tahanan Militer Israel

jpnn.com, BANDUNG -

Suasana haru menyelimuti keluarga jurnalis foto Thoudy Badai Rifanbillah setelah menerima kepastian bahwa sang anak berada dalam kondisi selamat seusai sempat ditahan oleh otoritas militer Israel.

Kabar baik tersebut dikonfirmasi langsung oleh ibu kandung Thoudy, Hany Hanifa Humanisa, di Bandung pada Jumat (22/5/2026), setelah berhasil melakukan panggilan video (video call) langsung dengan putranya yang tengah meliput misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Ibu Thoudy, Hany Hanifa Humanisa, mengatakan kepastian itu didapat setelah keluarga melakukan telepon video langsung pada Kamis (21/5) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

“Video call langsung dan kabar dari Thoudy itu Kamis malam sekitar jam 21.30 WIB. Itu benar-benar tidak menyangka. Kita bisa yakin selamat karena langsung ngobrol, dengar suaranya, dan lihat wajahnya melalui layar,” ujarnya di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan Thoudy saat ini berada di Turki dan menggunakan perangkat milik staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Hany menuturkan momen komunikasi berlangsung singkat karena perangkat digunakan bergantian oleh para relawan yang juga menghubungi keluarga masing-masing.

“Tidak banyak cerita, cuma say hello, menanyakan kabar. Katanya juga sedang antre, jadi HP itu dipakai untuk semua relawan yang ingin menghubungi keluarganya. Jadi cuma nanya kabar, ketawa-ketawa, tidak banyak bicara,” ujarnya.